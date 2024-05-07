Игрок «Рубина» снова остроумно пошутил после матча РПЛ

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков пошутил по поводу своего забитого мяча в ворота ЦСКА. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Видел ли комментарий экстрасенса по ситуации с тобой? Видел. Как мне? Нормально! Пацаны, последняя шутка на сегодня: как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?» — сказал Безруков.

Безруков ранее попал в скандал, попросив «Краснодар» перевести деньги на карту за победу над «Зенитом».

6 мая «Рубин» на выезде сыграл вничью с ЦСКА. Счет в концовке первого тайма открыл Илья Рожков. Перед самым перерывом Аббос Файзуллаев восстановил равновесие. Во втором тайме армейцы вышли вперед благодаря голу Федора Чалова. Затем Безруков забил в ворота Игоря Акинфеева, но мяч был отменен из-за игры рукой полузащитника. В добавленное время Даку установил окончательный счет.

ЦСКА после 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) с 39-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Рубин» — девятый (38 очков). Лидером по итогам тура снова стал «Зенит». Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Факелом» (1:1). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. «Быки» делят с «Динамо» второе место.

Ранее был назван единственный россиянин, который может перейти в «Арсенал».