«Дружит с террористами»: в Москве задержали принявшую ислам 65-летнюю журналистку Кеворкову

В Москве задержали за оправдание терроризма 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на источник.
«В своем Telegram-канале блогер публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность «Движения Талибан» (организация запрещена в России)... Журналистка находится в дружеских отношениях с террористами», — уточнило издание.
Газета также назвала Кеворкову «неофиткой», то есть новообращенной какой-то религии (в данном случае ислама).
Как задерживали журналистку
Спецподразделение МВД и следователи пришли с обыском в квартиру женщины утром 6 мая. Она была дома и открыла дверь без сопротивления.
«Вы можете снять обувь?» — попросила она силовиков на пороге.
Во время обыска у Кеворковой нашли плакаты «Лучше митинг!» и «Они не террористы. Свободу политзаключенным». Последний сделан в поддержку фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России). Ее сторонников в стране задерживают и обвиняют в распространении экстремисткой идеологии и вербовке мусульман.
После обыска Кеворкову отвезли в Следственный комитет. Ее подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК (оправдание терроризма). Журналистка не признает вину, передал ее адвокат Калой Ахильгов. Женщина останется в изоляторе временного содержания. 7 мая будет решен вопрос о мере пресечения.
Чем Кеворкова привлекла внимание полиции
По словам Ахильгова, в деле два эпизода.
- Первый связан с постом Кеворковой от 2018 года о событиях в Нальчике ( когда вооруженные боевики террориста Шамиля Басаева в 2005-м напали на город). Журналистка высказала не личное мнение, а выложила текст своего друга, корреспондента Орхана Джемаля. В публикации говорилось, что трагедию в Нальчике спровоцировали российские силовики, а «несколько сотен молодых мусульман» тогда напали на «ментов, чекистов и тюремщиков».
- Второй эпизод — текст Кеворковой в том же Telegram-канале о «Талибане» от 2021 года. Какой именно, не уточняется.
Что касается «дружбы с террористами», источник «Известий» указал на связь журналистки с Абу Умар Саситлинским (настоящее имя Исраил Ахмеднабиев). Это один из самых популярных проповедников ислама из Дагестана. В России его обвинили в публичных призывах к терроризму и объявили в международный розыск, Саситлинский уехал за границу. По информации российских силовиков, спонсирует ИГИЛ (организация запрещена в России) и помогает вербовать туда людей.
«Ахмеднабиев приглашал Кеворкову в Турцию для информационной работы против России», — отметил источник.
Согласно материалу «Известий», журналистку звала в сирийский Идлиб для освещения своей деятельности и запрещенная в РФ организация «Хайат Тахрир аш-Шам».
Кеворкова закончила исторический факультет МГУ, специализируется на Ближнем Востоке и религии. Работала репортером в Афганистане, Иране, Турции, Сирии, секторе Газа и на Северном Кавказе. Сотрудничала с изданиями «Кавказский узел» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), «Новой газетой», Russia Today и «Независимой газетой». В 2010 году была номинирована на премию International Women of Courage. Последнее время много внимания уделяла палестино-израильскому конфликту, выступая против Израиля.