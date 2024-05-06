«Дружит с террористами»: в Москве задержали принявшую ислам 65-летнюю журналистку Кеворкову Обвиняемая в оправдании терроризма журналистка Кеворкова не признала вину

В столице задержали журналистку Надежду Кеворкову, которая пишет на тему ислама и публиковалась в крупнейших российских СМИ. Ее подозревают в оправдании терроризма и дружбе с исламскими радикалами. При обыске в квартире Кеворковой обнаружили плакаты в поддержку запрещенной организации. Женщина свою вину не признает.

В Москве задержали за оправдание терроризма 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на источник.

«В своем Telegram-канале блогер публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность «Движения Талибан» (организация запрещена в России)... Журналистка находится в дружеских отношениях с террористами», — уточнило издание.

Газета также назвала Кеворкову «неофиткой», то есть новообращенной какой-то религии (в данном случае ислама).

Как задерживали журналистку

Спецподразделение МВД и следователи пришли с обыском в квартиру женщины утром 6 мая. Она была дома и открыла дверь без сопротивления.

«Вы можете снять обувь?» — попросила она силовиков на пороге.

Во время обыска у Кеворковой нашли плакаты «Лучше митинг!» и «Они не террористы. Свободу политзаключенным». Последний сделан в поддержку фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России). Ее сторонников в стране задерживают и обвиняют в распространении экстремисткой идеологии и вербовке мусульман.

После обыска Кеворкову отвезли в Следственный комитет. Ее подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК (оправдание терроризма). Журналистка не признает вину, передал ее адвокат Калой Ахильгов. Женщина останется в изоляторе временного содержания. 7 мая будет решен вопрос о мере пресечения.

Чем Кеворкова привлекла внимание полиции

По словам Ахильгова, в деле два эпизода.

Первый связан с постом Кеворковой от 2018 года о событиях в Нальчике ( когда вооруженные боевики террориста Шамиля Басаева в 2005-м напали на город) . Журналистка высказала не личное мнение, а выложила текст своего друга, корреспондента Орхана Джемаля. В публикации говорилось, что трагедию в Нальчике спровоцировали российские силовики, а «несколько сотен молодых мусульман» тогда напали на «ментов, чекистов и тюремщиков».

Второй эпизод — текст Кеворковой в том же Telegram-канале о «Талибане» от 2021 года. Какой именно, не уточняется.

Что касается «дружбы с террористами», источник «Известий» указал на связь журналистки с Абу Умар Саситлинским (настоящее имя Исраил Ахмеднабиев). Это один из самых популярных проповедников ислама из Дагестана. В России его обвинили в публичных призывах к терроризму и объявили в международный розыск, Саситлинский уехал за границу. По информации российских силовиков, спонсирует ИГИЛ (организация запрещена в России) и помогает вербовать туда людей.

«Ахмеднабиев приглашал Кеворкову в Турцию для информационной работы против России», — отметил источник.

Согласно материалу «Известий», журналистку звала в сирийский Идлиб для освещения своей деятельности и запрещенная в РФ организация «Хайат Тахрир аш-Шам».

Кеворкова закончила исторический факультет МГУ, специализируется на Ближнем Востоке и религии. Работала репортером в Афганистане, Иране, Турции, Сирии, секторе Газа и на Северном Кавказе. Сотрудничала с изданиями «Кавказский узел» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), «Новой газетой», Russia Today и «Независимой газетой». В 2010 году была номинирована на премию International Women of Courage. Последнее время много внимания уделяла палестино-израильскому конфликту, выступая против Израиля.