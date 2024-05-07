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Названа преемница задержанного по взятке Клебанова на посту главы минтранса Башкирии

UTV: пост главы минтранса Башкирии заняла Любовь Минакова

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Пост главы минтранса Башкирии заняла Любовь Минакова. Об этом сообщает UTV.

До этого она работала заместителем уволенного из-за сообщения о взятке Александра Клебанова.

Женщина родилась в 1981 году в Анадыре в Магаданской области и закончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Перед переходом в администрацию она также работала в транспортных компаниях.

До этого глава минтранса Башкирии Александр Клебанов был задержан по подозрению во взятке.

«Радий Хабиров принял решение об увольнении Александра Клебанова сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам», — подчеркивается в заявлении.

Параллельно с задержанием Клебанов был отправлен в отставку.

Ранее в Башкирии бизнесмен и его сын стали фигурантами дела об избиении подростков.

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