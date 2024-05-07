Си Цзиньпин напомнил Западу об ударах по посольству КНР в Белграде в 1999 году

Удары стран НАТО по китайскому посольству в Белграде в 1999 году нельзя забывать. Об этом в преддверии визита в Сербию заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня исполняется 25 лет вопиющему удару НАТО по посольству Китая в Югославии... Этого нам нельзя забывать», — подчеркнул он.

По словам китайского лидера, Пекин ценит мир, однако никогда не позволит печальным событиям такого рода повториться вновь.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах? И могла ли она защитить «братьев-сербов», не спровоцировав третью мировую войну? Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

7 мая 1999 года в результате ракетного удара НАТО по Белграду пострадало здание китайского посольства. При этом погибли три гражданина Китая и еще 20 получили ранения.

Ранее в Сербии обнаружили авиабомбу НАТО 1999 года, прошла эвакуация.