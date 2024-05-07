Пожары в Иркутской области уничтожили 200 домов

Пожары в четырех районах Иркутской области за ночь уничтожили 200 домов. Об этом сообщает ТАСС.

Пожары произошли в Братском, Тайшетском, Усть-Кутском и Чунском районах. Огнем были уничтожены более 200 зданий, в том числе 15 жилых домов.

До этого МЧС сообщило, что открытое горение семи СНТ в Братском районе Иркутской области ликвидировано.

6 мая в Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров.

Согласно сообщению ведомства, пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в садовых товариществах «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка» и «Черная смородина» в районе города Вихоревки, а также в садоводствах «Тимирязевец», «Таежный», «Целинные земли» в районе 35-го километра трассы Тулун — Братск.

Жителей частного сектора в Вихоревке, где в СНТ начался верховой пожар, попросили покинуть свои дома. Позже огонь перекинулся на дома в частном секторе.

Ранее при пожаре в поселке Сосьва на Урале сгорело почти 100 строений.