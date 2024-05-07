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Uniper заявила, что активы компании в РФ могут изъять из-за решения суда

Uniper заявила, что решение суда РФ позволит «Газпрому» изъять активы компании

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Global Look Press

Немецкая компания Uniper заявила, что решение российского суда о запрете ее «дочке» судиться с «Газпром экспортом» может позволить российской компании изъять активы Uniper в России и за ее пределами. Об этом говорится в отчете компании, передает ТАСС.

В отчете говорится, что в марте суд вынес временный судебный запрет в отношении Uniper в пользу «Газпром экспорта», согласно которому компании запрещено продолжать арбитражное разбирательство, при его нарушении «Газпром экспорту» должен быть выплачен штраф в миллиарды евро.

Uniper назвала решение суда нарушением международного права и подала апелляцию.

В компании отметили, что пока не рассматривают серьезно сценарий, при котором активы Uniper могут изъять.

13 марта арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH. Германским трейдерам запретили продолжать разбирательство в международном арбитраже. Судебная инстанция постановила в случае нарушения запрета взыскать с германских компаний €14,3 млрд штрафа в пользу «Газпрома».

Ранее стали известны сроки рассмотрения многомиллионного иска «Газпрома» к Orlen и Europol Gaz.

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