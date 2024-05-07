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В СК рассказали, за что задержан глава минтранса Башкирии

СК: в Уфе экс-министра транспорта Клебанова задержали по подозрению во взятке

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Владимир Николаев/РИА Новости

В Уфе бывший министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом официально сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Сейчас 47-летнего подозреваемого задержали, с ним проводят первоначальные следственные действия. Проведены обыски, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» между компанией «Башкиравтодор» и коммерческой организацией заключили договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов.

В мае 2023 года Клебанов, будучи членом совета директоров «Башкиравтодора», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за покровительство и помощь в получении ими платежей за работы по заключенным с «Башкиравтодором» договорам. В случае отказа высказал угрозу создания искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.

7 мая глава Республики Радий Хабиров отправил Клебанова в отставку.

Ранее до этого замминистра энергетики Свердловской области Андрея Кислицына арестовали за взятку.

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