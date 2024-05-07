В Шебекино объявили ракетную опасность

В городе Шебекино в Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода.

Власти призвали местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранним утром 7 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен спустя 11 минут.

Накануне Гладков сообщал, что украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. До этого над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу.

4 мая в Белгороде произошел взрыв, тогда сообщалось о пяти пострадавших, у них были выявлены черепно-мозговые травмы и осколочные ранения разных частей тела. Позже число жителей Белгорода, которые получили ранения в результате произошедшего в городе взрыва, увеличилось до семи человек.

Ранее ВСУ атаковали позиции ВС РФ заминированной мягкой игрушкой на воздушном шаре.