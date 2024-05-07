Россия использовала большую часть «зависших» в Индии рупий

Россия нашла применение миллиардам рупий, которые зависли на счетах в банках Индии. Об этом сообщает газета The Hindustan Times.

Речь идет о деньгах, принадлежащих российским экспортерам. По данным СМИ, сумма насчитывала около $7-8 млрд. Средства были инвестированы в акции, государственные ценные бумаги и инфраструктурные проекты.

В сентябре стало известно, что компании из РФ научились выводить «зависшие» рупии через криптовалюту, используя площадки между субъектами в ОАЭ. Сначала рупии конвертируются в стейблкоины, такие как USDT, а потом обратно в рубли или доллары, пояснил финансовый аналитик «Финам» Александр Потавин. По его словам, основная масса рупий сконцентрирована у российских нефтяников.

До этого Индия предложила России использовать скопившиеся на счетах местных банков рупии для оплаты поставок индийских товаров в третьи страны по заказам из РФ.

Ранее Россия резко сократила использование доллара и евро во внешней торговле.