Зеленский просит Запад быстрее отправлять оружие Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал западные страны быстрее предоставить в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещанное оружие. Об этом пишет немецкая газета Tagesschau.
«За политическими решениями должна следовать реальная логистика – фактическое получение оружия нашими солдатами… Нам нужно работать круглосуточно, чтобы ускорить процесс», — отметил Зеленский.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент не может подтвердить получение одобренной конгрессом США военной помощи для Киева.
6 мая ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщал, что США ведут контакты с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным по поиску альтернативы Зеленскому.
Отмечалось, что Порошенко, Кличко, Ермака и Залужного могут рассматривать как замену украинскому президенту в случае резкого ухудшения положения ВСУ на фронте.
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