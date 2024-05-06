Где отдохнуть летом на море недорого: главные бюджетные направления 2024 года Где дешево отдохнуть на море в 2024 году: интересные и недорогие направления

Лето — главная отпускная пора, которая у многих в первую очередь ассоциируется с отдыхом на море. Решить, куда ехать купаться и загорать, лучше заранее, ведь чем ближе к пику сезона, тем дороже становятся путевки. Кроме того, можно сэкономить, выбрав бюджетный курорт. «Газета.Ru» вместе с директором турагентства Эльмирой Ахвердиевой составила список самых дешевых направлений на лето 2024 года, где можно провести отпуск и не разориться.

Где недорого отдохнуть в России на море

Среди отечественных курортов самыми любимыми местами пляжного отдыха у россиян остаются Краснодарский край и полуостров Крым. Несмотря на популярность и высокий спрос, в обоих регионах можно найти бюджетные варианты. Если бронировать заранее, относительно недорого можно отдохнуть даже в Сочи, где цены в пик сезона кусаются.

Вторые по популярности после черноморских — курорты Азовского моря. Они считаются менее обустроенными и комфортными, но отдых на них обойдется дешевле. Еще один вариант — Каспийское море, пляжный отдых на котором пока еще не так сильно «раскручен».

Черноморское побережье

Черное море — одно из самых теплых в России. Каждый год на побережье отдыхают больше 20 млн человек: около 13 млн — в Краснодарском крае и почти 7 млн — в Крыму. Лучший сезон для купания в Черном море наступает в середине лета. Вода прогревается медленно, но и остывает дольше. Поэтому на отдых с детьми лучше приезжать с июля по октябрь.

Популярные курорты на Черном море и стоимость проживания (за семь дней в трехзвездочном отеле с включенным завтраком):

Сочи — от 43 тыс. рублей;



Анапа — от 28 тыс. рублей;



Судак — от 35 тыс. рублей;



Ялта — от 24 тыс. рублей;



Кабардинка — от 21 тыс. рублей;



Геленджик — от 11 тыс. рублей.

В межсезонье (середина-конец бархатного сезона) есть и совсем бюджетные варианты. Например, с середины сентября номера в некоторых трехзвездочных отелях в Адлере, Судаке или Анапе сдаются за 700-1200 рублей в сутки на двоих с включенным завтраком.

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В зависимости от месяца и сезона цены очень отличаются. Так, например, номер на двоих в пятизвездочном отеле в Сочи можно найти в мае за 5 тыс. рублей в сутки, но уже в июле он будет стоит 25 тыс. Если бронировать заранее, можно прилично сэкономить.

Средняя стоимость номера в двух-трехзвездочном отеле на черноморском побережье в самый разгар летнего сезона — от двух тысяч рублей в сутки. За питание придется доплачивать в среднем 300-500 рублей.

В летний сезон средняя стоимость проживания в «четверках» и «пятерках» с системой «все включено» совсем далека от бюджетной. Например, в июне цена за недельное проживание в четырехзвездочном отеле в Сочи начинается от 82 тыс. рублей, в Анапе — от 71 тыс., в Севастополе — от 41 тыс.

В Сочи есть туры от 45 тыс. на двоих на базе завтраков с проживанием и авиаперелетом. Стоимость летней поездки в Анапу начинается от 55 тыс. рублей с учетом перелета до Сочи и трансфером до отеля. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «Ассорти путешествий»

Отдых на Азовском море

Азовское море находится на юго-западе России. Оно омывает побережье Ростовской области, северо-западную часть Краснодарского края, север Керченского полуострова и восточное побережье Крыма.

На фоне Черного моря Азовское выглядит скромно: маленькое и неглубокое. При этом температура воды в нем, как правило, ниже.

Помимо пляжного отдыха, отпуск на Азовском море привлекает любителей рыбалки и тех, кто хочет отдохнуть от суеты, толпы и шума. По сравнению с черноморскими курортами, на азовских — туристов меньше, а потому и цены на порядок ниже. В среднем, отдых на Азовском море в 2024 году обойдется раза в два дешевле, чем на Черном.

Популярные курорты на Азовском море и стоимость проживания:

Ейск (трехзвездочный отель с завтраком) — от 29 тыс. рублей;



Керчь (трехзвездочный отель с завтраком) — от 22 тыс. рублей;



Таганрог (трехзвездочный отель с завтраком) — от 15 тыс. рублей;



станица Должанская (гостевые дома, без питания) — от 13 тыс. рублей;



станица Голубицкая (гостевые дома) — от 10 тыс. рублей;



поселок Кучугуры (гостевые дома) — от 10 тыс. рублей;



поселок Пересыпь (гостевые дома) — от 16 тыс. рублей.

Если вы планируете отдых на Азовском море в начале летнего сезона, то выбирайте курорты Темрюкского района : станицу Голубицкая и поселки Кучугуры и Пересыпь, здесь вода прогревается быстрее. Природа побережья — это степь, здесь нет гор и мало растительности.

Лето в регионе жаркое и сухое, осадков выпадает мало, поэтому весь сезон можно наслаждаться солнечной и теплой погодой. Температура воздуха в летние месяцы достигает +28…+30 градусов, но на морском побережье сильного пекла не ощущается из-за частых сильных ветров.

В среднем проживание в отеле с завтраками или гостевом доме обойдется для двоих на неделю от 20 тыс. рублей плюс расходы на дорогу. Чаще всего люди выбирают самостоятельно добираться до Азовского моря на автомобиле. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «Ассорти путешествий»

У азовского побережья есть две природные особенности, ради которых сюда каждый год на лечение приезжают тысячи человек, — климат и минеральные грязи. Средняя стоимость дня пребывания в санатории или пансионате с лечением и питанием «все включено» составляет около 2 тыс. рублей. Самое дешевое предложение — около тысячи рублей за день.

Отдых на Каспийском море

В отличие черноморского и азовского побережья, курорты на Каспийском море пока не сильно раскручены, а туристическая инфраструктура не слишком развита. Однако это компенсируется немноголюдностью пляжей, живописными пейзажами и чистым воздухом.

Туристы чаще посещают Дагестан (эта республика занимает большую часть каспийского побережья России) для активного времяпрепровождения — рыбалки, походов, прогулок в горах. Но в республику можно отправиться и за размеренным курортным отдыхом. Пляжи на побережье Каспийского моря в основном песчаные, а температура воды летом составляет в среднем +24…+26 градусов.

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Популярные курорты в Дагестане и стоимость проживания:

Махачкала (трехзвездочный отель с завтраком на неделю) — от 36 тыс. рублей;



Дербент (трехзвездочный отель с завтраком на неделю) — от 49 тыс. рублей;



Избербаш (на неделю без питания) — от 35 тыс. рублей.

Куда бюджетно съездить на море за границу

Уехать за границу по недорогой путевке в летний сезон вполне возможно. Одно из самых популярных среди россиян направлений обойдется дешевле, чем Крым или Сочи. Кроме того, можно рассмотреть Арабские Эмираты: летом там не сезон, поэтому путевки дешевле, но нужно быть готовым к очень сильной, практически экстремальной жаре.

«Зарубежные направления в плане стоимости и стран, которые отвечают всем запросам российских туристов — Турция, Египет и Абхазия. Из года в год это лидеры, показывающие высокий спрос и хороший процент продаж. Самая дешевая страна для отдыха из ближайшего зарубежья — Абхазия, если более дальние направления, то Турция», — рассказала «Газете.Ru» директор турагентства Эльмира Ахвердиева.

Турция

В летний сезон из России в Турцию летают множество чартерных и регулярных рейсов. Большинство из них приземляются в Анталии, Алании и Стамбуле. Также можно улететь в Даламан, Бодрум или Измир.

Уже в мае в Турции начинается купальный сезон, когда вода в море прогревается до +18...+22 градусов. Температура достигает своего пика в середине июля, а максимально комфортная погода для отдыха, по мнению многих туристов, приходится на сентябрь — бархатный сезон для посещения Турции.

Многие туристы в Турции выбирают отдых по системе «все включено» и часто даже не выходят за пределы территории отеля. Еда, напитки и развлечениях входят в стоимость путевки, поэтому в отпуске можно обойтись совсем без дополнительных трат.

Средняя стоимость

Летом средняя стоимость недельного отдыха на двоих в Алании и Кемере обойдется от 57 тыс. рублей, в Стамбуле — от 62 тыс., в Сиде и Анталии — от 63 тыс. рублей. Сэкономить на проживании можно при выборе пляжа при отеле — как правило, отели с песчаным пляжем на первой или второй береговой линии могут завышать цены, а где пляжи с галькой — будут стоить дешевле.

Египет

Египет — страна вечного лета. Отправляясь туда, можно гарантировано ожидать яркое солнце, прекрасное море и другие радости пляжного отдыха. Большинство туристов, планируя поездку в Египет, выбирают между двумя курортами: Хургада — старейший египетский курорт с пологими песчаными пляжами; и Шарм-эль-Шейх, где на побережье не только песок, но и кораллы. Среди коралловых рифов обитают разноцветные рыбки — визитная карточка Красного моря.

Средняя стоимость

Минимальные цены на туры «все включено» в Египет начинаются от 40 тыс. рублей на одного туриста. Стоимость четырехзвездочных отелей Египта в сезоне 2024 составляет примерно 85 тыс. рублей на двоих за 7-10 ночей. Пять звезд по системе «все включено» обойдутся от 100 тыс. и выше на семью из трех человек.

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Главное преимущество летнего отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, в частости в Дубае, — цена, обратила внимание Эльмира Ахвердиева. Летом отели региона значительно снижают стоимость проживания и делают выгодные предложения. Объемы авиаперевозки также позволяют сдерживать рост цен. Из-за высоких температур многие избегают посещать Эмираты летом, и здесь становится меньше туристов.

Между тем, многие популярные развлечения продолжают работу в летний сезон. При выборе проживания предпочтительно остановиться в отеле с бассейном, оснащенном температурным контролем. Зимой такие бассейны подогреваются, а летом, соответственно, охлаждаются.

Средняя стоимость

Самым выгодным месяцем поездки в ОАЭ считается май — недельное проживание на двоих может обойтись от 64 тыс. рублей. В разгар летнего сезона температура в Эмиратах может достигать +41 градуса, что не позволяет отелям сильно завышать цены. Стоимость недельного тура на двоих в Дубай в июне-июле начинается от 71 тыс. рублей, в августе цены уже выше — от 96 тыс.

Абхазия

Самый бюджетный зарубежный летний отпуск, по мнению собеседницы «Газеты.Ru», можно организовать, посетив Абхазию. Черноморские курорты Гагра, Пицунда, Сухум привлекают туристов не только красотой природы, но и доступностью отдыха и невысокими ценами.

В Абхазии туристов ждут теплое море, просторные пляжи, шикарная субтропическая природа, целебный воздух с ароматами сосен и кипарисов и захватывающие виды на Кавказский хребет. Все это, отметила Эльмира Ахвердиева, обеспечивает небывалый спрос на отдых в Абхазии, и в этом году многие наиболее популярные гостиницы забронированы на летний сезон еще с зимы.

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Чаще всего туристы едут в Абхазию через Сочи. От аэропорта города до границы страны всего 12 км. Расстояние от российско-абхазской границы до Гагры — 22 км (20 минут), до Пицунды — 47 км (40 минут), до Сухума — 102 км (полтора часа).

Средняя стоимость

Отель на неделю на двоих в Гагре будет стоить от 21 тыс. рублей. В столице Абхазии — Сухуме — можно остановиться вдвоем в трехзвездочном отеле на тот же срок за 23-26 тыс. рублей. Примерно в такую же сумму — от 23 тыс. рублей — обойдется отдых в Пицунде, которая славится своим микроклиматом, хвойными рощами и чистым морем.