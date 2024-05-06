Где отдохнуть летом на море недорого: главные бюджетные направления 2024 года

Где недорого отдохнуть в России на море
Среди отечественных курортов самыми любимыми местами пляжного отдыха у россиян остаются Краснодарский край и полуостров Крым. Несмотря на популярность и высокий спрос, в обоих регионах можно найти бюджетные варианты. Если бронировать заранее, относительно недорого можно отдохнуть даже в Сочи, где цены в пик сезона кусаются.
Вторые по популярности после черноморских — курорты Азовского моря. Они считаются менее обустроенными и комфортными, но отдых на них обойдется дешевле. Еще один вариант — Каспийское море, пляжный отдых на котором пока еще не так сильно «раскручен».
Черноморское побережье
Черное море — одно из самых теплых в России. Каждый год на побережье отдыхают больше 20 млн человек: около 13 млн — в Краснодарском крае и почти 7 млн — в Крыму. Лучший сезон для купания в Черном море наступает в середине лета. Вода прогревается медленно, но и остывает дольше. Поэтому на отдых с детьми лучше приезжать с июля по октябрь.
Популярные курорты на Черном море и стоимость проживания (за семь дней в трехзвездочном отеле с включенным завтраком):
- Сочи — от 43 тыс. рублей;
- Анапа — от 28 тыс. рублей;
- Судак — от 35 тыс. рублей;
- Ялта — от 24 тыс. рублей;
- Кабардинка — от 21 тыс. рублей;
- Геленджик — от 11 тыс. рублей.
В межсезонье (середина-конец бархатного сезона) есть и совсем бюджетные варианты. Например, с середины сентября номера в некоторых трехзвездочных отелях в Адлере, Судаке или Анапе сдаются за 700-1200 рублей в сутки на двоих с включенным завтраком.
В зависимости от месяца и сезона цены очень отличаются. Так, например, номер на двоих в пятизвездочном отеле в Сочи можно найти в мае за 5 тыс. рублей в сутки, но уже в июле он будет стоит 25 тыс. Если бронировать заранее, можно прилично сэкономить.
Средняя стоимость номера в двух-трехзвездочном отеле на черноморском побережье в самый разгар летнего сезона — от двух тысяч рублей в сутки. За питание придется доплачивать в среднем 300-500 рублей.
В летний сезон средняя стоимость проживания в «четверках» и «пятерках» с системой «все включено» совсем далека от бюджетной. Например, в июне цена за недельное проживание в четырехзвездочном отеле в Сочи начинается от 82 тыс. рублей, в Анапе — от 71 тыс., в Севастополе — от 41 тыс.
Отдых на Азовском море
Азовское море находится на юго-западе России. Оно омывает побережье Ростовской области, северо-западную часть Краснодарского края, север Керченского полуострова и восточное побережье Крыма.
На фоне Черного моря Азовское выглядит скромно: маленькое и неглубокое. При этом температура воды в нем, как правило, ниже.
Помимо пляжного отдыха, отпуск на Азовском море привлекает любителей рыбалки и тех, кто хочет отдохнуть от суеты, толпы и шума. По сравнению с черноморскими курортами, на азовских — туристов меньше, а потому и цены на порядок ниже. В среднем, отдых на Азовском море в 2024 году обойдется раза в два дешевле, чем на Черном.
Популярные курорты на Азовском море и стоимость проживания:
- Ейск (трехзвездочный отель с завтраком) — от 29 тыс. рублей;
- Керчь (трехзвездочный отель с завтраком) — от 22 тыс. рублей;
- Таганрог (трехзвездочный отель с завтраком) — от 15 тыс. рублей;
- станица Должанская (гостевые дома, без питания) — от 13 тыс. рублей;
- станица Голубицкая (гостевые дома) — от 10 тыс. рублей;
- поселок Кучугуры (гостевые дома) — от 10 тыс. рублей;
- поселок Пересыпь (гостевые дома) — от 16 тыс. рублей.
Если вы планируете отдых на Азовском море в начале летнего сезона, то выбирайте курорты Темрюкского района: станицу Голубицкая и поселки Кучугуры и Пересыпь, здесь вода прогревается быстрее. Природа побережья — это степь, здесь нет гор и мало растительности.
Лето в регионе жаркое и сухое, осадков выпадает мало, поэтому весь сезон можно наслаждаться солнечной и теплой погодой. Температура воздуха в летние месяцы достигает +28…+30 градусов, но на морском побережье сильного пекла не ощущается из-за частых сильных ветров.
У азовского побережья есть две природные особенности, ради которых сюда каждый год на лечение приезжают тысячи человек, — климат и минеральные грязи. Средняя стоимость дня пребывания в санатории или пансионате с лечением и питанием «все включено» составляет около 2 тыс. рублей. Самое дешевое предложение — около тысячи рублей за день.
Отдых на Каспийском море
В отличие черноморского и азовского побережья, курорты на Каспийском море пока не сильно раскручены, а туристическая инфраструктура не слишком развита. Однако это компенсируется немноголюдностью пляжей, живописными пейзажами и чистым воздухом.
Туристы чаще посещают Дагестан (эта республика занимает большую часть каспийского побережья России) для активного времяпрепровождения — рыбалки, походов, прогулок в горах. Но в республику можно отправиться и за размеренным курортным отдыхом. Пляжи на побережье Каспийского моря в основном песчаные, а температура воды летом составляет в среднем +24…+26 градусов.
Популярные курорты в Дагестане и стоимость проживания:
- Махачкала (трехзвездочный отель с завтраком на неделю) — от 36 тыс. рублей;
- Дербент (трехзвездочный отель с завтраком на неделю) — от 49 тыс. рублей;
- Избербаш (на неделю без питания) — от 35 тыс. рублей.
Куда бюджетно съездить на море за границу
Уехать за границу по недорогой путевке в летний сезон вполне возможно. Одно из самых популярных среди россиян направлений обойдется дешевле, чем Крым или Сочи. Кроме того, можно рассмотреть Арабские Эмираты: летом там не сезон, поэтому путевки дешевле, но нужно быть готовым к очень сильной, практически экстремальной жаре.
«Зарубежные направления в плане стоимости и стран, которые отвечают всем запросам российских туристов — Турция, Египет и Абхазия. Из года в год это лидеры, показывающие высокий спрос и хороший процент продаж. Самая дешевая страна для отдыха из ближайшего зарубежья — Абхазия, если более дальние направления, то Турция», — рассказала «Газете.Ru» директор турагентства Эльмира Ахвердиева.
Турция
В летний сезон из России в Турцию летают множество чартерных и регулярных рейсов. Большинство из них приземляются в Анталии, Алании и Стамбуле. Также можно улететь в Даламан, Бодрум или Измир.
Уже в мае в Турции начинается купальный сезон, когда вода в море прогревается до +18...+22 градусов. Температура достигает своего пика в середине июля, а максимально комфортная погода для отдыха, по мнению многих туристов, приходится на сентябрь — бархатный сезон для посещения Турции.
Многие туристы в Турции выбирают отдых по системе «все включено» и часто даже не выходят за пределы территории отеля. Еда, напитки и развлечениях входят в стоимость путевки, поэтому в отпуске можно обойтись совсем без дополнительных трат.
Средняя стоимость
Летом средняя стоимость недельного отдыха на двоих в Алании и Кемере обойдется от 57 тыс. рублей, в Стамбуле — от 62 тыс., в Сиде и Анталии — от 63 тыс. рублей. Сэкономить на проживании можно при выборе пляжа при отеле — как правило, отели с песчаным пляжем на первой или второй береговой линии могут завышать цены, а где пляжи с галькой — будут стоить дешевле.
Египет
Египет — страна вечного лета. Отправляясь туда, можно гарантировано ожидать яркое солнце, прекрасное море и другие радости пляжного отдыха. Большинство туристов, планируя поездку в Египет, выбирают между двумя курортами: Хургада — старейший египетский курорт с пологими песчаными пляжами; и Шарм-эль-Шейх, где на побережье не только песок, но и кораллы. Среди коралловых рифов обитают разноцветные рыбки — визитная карточка Красного моря.
Средняя стоимость
Минимальные цены на туры «все включено» в Египет начинаются от 40 тыс. рублей на одного туриста. Стоимость четырехзвездочных отелей Египта в сезоне 2024 составляет примерно 85 тыс. рублей на двоих за 7-10 ночей. Пять звезд по системе «все включено» обойдутся от 100 тыс. и выше на семью из трех человек.
ОАЭ
Главное преимущество летнего отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, в частости в Дубае, — цена, обратила внимание Эльмира Ахвердиева. Летом отели региона значительно снижают стоимость проживания и делают выгодные предложения. Объемы авиаперевозки также позволяют сдерживать рост цен. Из-за высоких температур многие избегают посещать Эмираты летом, и здесь становится меньше туристов.
Между тем, многие популярные развлечения продолжают работу в летний сезон. При выборе проживания предпочтительно остановиться в отеле с бассейном, оснащенном температурным контролем. Зимой такие бассейны подогреваются, а летом, соответственно, охлаждаются.
Средняя стоимость
Самым выгодным месяцем поездки в ОАЭ считается май — недельное проживание на двоих может обойтись от 64 тыс. рублей. В разгар летнего сезона температура в Эмиратах может достигать +41 градуса, что не позволяет отелям сильно завышать цены. Стоимость недельного тура на двоих в Дубай в июне-июле начинается от 71 тыс. рублей, в августе цены уже выше — от 96 тыс.
Абхазия
Самый бюджетный зарубежный летний отпуск, по мнению собеседницы «Газеты.Ru», можно организовать, посетив Абхазию. Черноморские курорты Гагра, Пицунда, Сухум привлекают туристов не только красотой природы, но и доступностью отдыха и невысокими ценами.
В Абхазии туристов ждут теплое море, просторные пляжи, шикарная субтропическая природа, целебный воздух с ароматами сосен и кипарисов и захватывающие виды на Кавказский хребет. Все это, отметила Эльмира Ахвердиева, обеспечивает небывалый спрос на отдых в Абхазии, и в этом году многие наиболее популярные гостиницы забронированы на летний сезон еще с зимы.
Чаще всего туристы едут в Абхазию через Сочи. От аэропорта города до границы страны всего 12 км. Расстояние от российско-абхазской границы до Гагры — 22 км (20 минут), до Пицунды — 47 км (40 минут), до Сухума — 102 км (полтора часа).
Средняя стоимость
Отель на неделю на двоих в Гагре будет стоить от 21 тыс. рублей. В столице Абхазии — Сухуме — можно остановиться вдвоем в трехзвездочном отеле на тот же срок за 23-26 тыс. рублей. Примерно в такую же сумму — от 23 тыс. рублей — обойдется отдых в Пицунде, которая славится своим микроклиматом, хвойными рощами и чистым морем.