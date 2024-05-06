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Где отдохнуть летом на море недорого: главные бюджетные направления 2024 года

Где дешево отдохнуть на море в 2024 году: интересные и недорогие направления

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Лето — главная отпускная пора, которая у многих в первую очередь ассоциируется с отдыхом на море. Решить, куда ехать купаться и загорать, лучше заранее, ведь чем ближе к пику сезона, тем дороже становятся путевки. Кроме того, можно сэкономить, выбрав бюджетный курорт. «Газета.Ru» вместе с директором турагентства Эльмирой Ахвердиевой составила список самых дешевых направлений на лето 2024 года, где можно провести отпуск и не разориться.

Где недорого отдохнуть в России на море Черноморское побережье Отдых на Азовском море Отдых на Каспийском море Куда бюджетно съездить на море за границу Турция Египет ОАЭ Абхазия

Где недорого отдохнуть в России на море

Среди отечественных курортов самыми любимыми местами пляжного отдыха у россиян остаются Краснодарский край и полуостров Крым. Несмотря на популярность и высокий спрос, в обоих регионах можно найти бюджетные варианты. Если бронировать заранее, относительно недорого можно отдохнуть даже в Сочи, где цены в пик сезона кусаются.

Вторые по популярности после черноморских — курорты Азовского моря. Они считаются менее обустроенными и комфортными, но отдых на них обойдется дешевле. Еще один вариант — Каспийское море, пляжный отдых на котором пока еще не так сильно «раскручен».

Черноморское побережье

Черное море — одно из самых теплых в России. Каждый год на побережье отдыхают больше 20 млн человек: около 13 млн — в Краснодарском крае и почти 7 млн — в Крыму. Лучший сезон для купания в Черном море наступает в середине лета. Вода прогревается медленно, но и остывает дольше. Поэтому на отдых с детьми лучше приезжать с июля по октябрь.

Популярные курорты на Черном море и стоимость проживания (за семь дней в трехзвездочном отеле с включенным завтраком):

  • Сочи — от 43 тыс. рублей;
  • Анапа — от 28 тыс. рублей;
  • Судак — от 35 тыс. рублей;
  • Ялта — от 24 тыс. рублей;
  • Кабардинка — от 21 тыс. рублей;
  • Геленджик — от 11 тыс. рублей.

В межсезонье (середина-конец бархатного сезона) есть и совсем бюджетные варианты. Например, с середины сентября номера в некоторых трехзвездочных отелях в Адлере, Судаке или Анапе сдаются за 700-1200 рублей в сутки на двоих с включенным завтраком.

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В зависимости от месяца и сезона цены очень отличаются. Так, например, номер на двоих в пятизвездочном отеле в Сочи можно найти в мае за 5 тыс. рублей в сутки, но уже в июле он будет стоит 25 тыс. Если бронировать заранее, можно прилично сэкономить.

Средняя стоимость номера в двух-трехзвездочном отеле на черноморском побережье в самый разгар летнего сезона — от двух тысяч рублей в сутки. За питание придется доплачивать в среднем 300-500 рублей.

В летний сезон средняя стоимость проживания в «четверках» и «пятерках» с системой «все включено» совсем далека от бюджетной. Например, в июне цена за недельное проживание в четырехзвездочном отеле в Сочи начинается от 82 тыс. рублей, в Анапе — от 71 тыс., в Севастополе — от 41 тыс.

Отдых на Азовском море

Азовское море находится на юго-западе России. Оно омывает побережье Ростовской области, северо-западную часть Краснодарского края, север Керченского полуострова и восточное побережье Крыма.

На фоне Черного моря Азовское выглядит скромно: маленькое и неглубокое. При этом температура воды в нем, как правило, ниже.

Помимо пляжного отдыха, отпуск на Азовском море привлекает любителей рыбалки и тех, кто хочет отдохнуть от суеты, толпы и шума. По сравнению с черноморскими курортами, на азовских — туристов меньше, а потому и цены на порядок ниже. В среднем, отдых на Азовском море в 2024 году обойдется раза в два дешевле, чем на Черном.

Популярные курорты на Азовском море и стоимость проживания:

  • Ейск (трехзвездочный отель с завтраком) — от 29 тыс. рублей;
  • Керчь (трехзвездочный отель с завтраком) — от 22 тыс. рублей;
  • Таганрог (трехзвездочный отель с завтраком) — от 15 тыс. рублей;
  • станица Должанская (гостевые дома, без питания) — от 13 тыс. рублей;
  • станица Голубицкая (гостевые дома) — от 10 тыс. рублей;
  • поселок Кучугуры (гостевые дома) — от 10 тыс. рублей;
  • поселок Пересыпь (гостевые дома) — от 16 тыс. рублей.

Если вы планируете отдых на Азовском море в начале летнего сезона, то выбирайте курорты Темрюкского района: станицу Голубицкая и поселки Кучугуры и Пересыпь, здесь вода прогревается быстрее. Природа побережья — это степь, здесь нет гор и мало растительности.

Лето в регионе жаркое и сухое, осадков выпадает мало, поэтому весь сезон можно наслаждаться солнечной и теплой погодой. Температура воздуха в летние месяцы достигает +28…+30 градусов, но на морском побережье сильного пекла не ощущается из-за частых сильных ветров.

У азовского побережья есть две природные особенности, ради которых сюда каждый год на лечение приезжают тысячи человек, — климат и минеральные грязи. Средняя стоимость дня пребывания в санатории или пансионате с лечением и питанием «все включено» составляет около 2 тыс. рублей. Самое дешевое предложение — около тысячи рублей за день.

Отдых на Каспийском море

В отличие черноморского и азовского побережья, курорты на Каспийском море пока не сильно раскручены, а туристическая инфраструктура не слишком развита. Однако это компенсируется немноголюдностью пляжей, живописными пейзажами и чистым воздухом.

Туристы чаще посещают Дагестан (эта республика занимает большую часть каспийского побережья России) для активного времяпрепровождения — рыбалки, походов, прогулок в горах. Но в республику можно отправиться и за размеренным курортным отдыхом. Пляжи на побережье Каспийского моря в основном песчаные, а температура воды летом составляет в среднем +24…+26 градусов.

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Популярные курорты в Дагестане и стоимость проживания:

  • Махачкала (трехзвездочный отель с завтраком на неделю) — от 36 тыс. рублей;
  • Дербент (трехзвездочный отель с завтраком на неделю) — от 49 тыс. рублей;
  • Избербаш (на неделю без питания) — от 35 тыс. рублей.

Куда бюджетно съездить на море за границу

Уехать за границу по недорогой путевке в летний сезон вполне возможно. Одно из самых популярных среди россиян направлений обойдется дешевле, чем Крым или Сочи. Кроме того, можно рассмотреть Арабские Эмираты: летом там не сезон, поэтому путевки дешевле, но нужно быть готовым к очень сильной, практически экстремальной жаре.

«Зарубежные направления в плане стоимости и стран, которые отвечают всем запросам российских туристов — Турция, Египет и Абхазия. Из года в год это лидеры, показывающие высокий спрос и хороший процент продаж. Самая дешевая страна для отдыха из ближайшего зарубежья — Абхазия, если более дальние направления, то Турция», — рассказала «Газете.Ru» директор турагентства Эльмира Ахвердиева.

Турция

В летний сезон из России в Турцию летают множество чартерных и регулярных рейсов. Большинство из них приземляются в Анталии, Алании и Стамбуле. Также можно улететь в Даламан, Бодрум или Измир.

Уже в мае в Турции начинается купальный сезон, когда вода в море прогревается до +18...+22 градусов. Температура достигает своего пика в середине июля, а максимально комфортная погода для отдыха, по мнению многих туристов, приходится на сентябрь — бархатный сезон для посещения Турции.

Многие туристы в Турции выбирают отдых по системе «все включено» и часто даже не выходят за пределы территории отеля. Еда, напитки и развлечениях входят в стоимость путевки, поэтому в отпуске можно обойтись совсем без дополнительных трат.

Средняя стоимость

Летом средняя стоимость недельного отдыха на двоих в Алании и Кемере обойдется от 57 тыс. рублей, в Стамбуле — от 62 тыс., в Сиде и Анталии — от 63 тыс. рублей. Сэкономить на проживании можно при выборе пляжа при отеле — как правило, отели с песчаным пляжем на первой или второй береговой линии могут завышать цены, а где пляжи с галькой — будут стоить дешевле.

Египет

Египет — страна вечного лета. Отправляясь туда, можно гарантировано ожидать яркое солнце, прекрасное море и другие радости пляжного отдыха. Большинство туристов, планируя поездку в Египет, выбирают между двумя курортами: Хургада — старейший египетский курорт с пологими песчаными пляжами; и Шарм-эль-Шейх, где на побережье не только песок, но и кораллы. Среди коралловых рифов обитают разноцветные рыбки — визитная карточка Красного моря.

Средняя стоимость

Минимальные цены на туры «все включено» в Египет начинаются от 40 тыс. рублей на одного туриста. Стоимость четырехзвездочных отелей Египта в сезоне 2024 составляет примерно 85 тыс. рублей на двоих за 7-10 ночей. Пять звезд по системе «все включено» обойдутся от 100 тыс. и выше на семью из трех человек.

ОАЭ

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Главное преимущество летнего отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, в частости в Дубае, — цена, обратила внимание Эльмира Ахвердиева. Летом отели региона значительно снижают стоимость проживания и делают выгодные предложения. Объемы авиаперевозки также позволяют сдерживать рост цен. Из-за высоких температур многие избегают посещать Эмираты летом, и здесь становится меньше туристов.

Между тем, многие популярные развлечения продолжают работу в летний сезон. При выборе проживания предпочтительно остановиться в отеле с бассейном, оснащенном температурным контролем. Зимой такие бассейны подогреваются, а летом, соответственно, охлаждаются.

Средняя стоимость

Самым выгодным месяцем поездки в ОАЭ считается май — недельное проживание на двоих может обойтись от 64 тыс. рублей. В разгар летнего сезона температура в Эмиратах может достигать +41 градуса, что не позволяет отелям сильно завышать цены. Стоимость недельного тура на двоих в Дубай в июне-июле начинается от 71 тыс. рублей, в августе цены уже выше — от 96 тыс.

Абхазия

Самый бюджетный зарубежный летний отпуск, по мнению собеседницы «Газеты.Ru», можно организовать, посетив Абхазию. Черноморские курорты Гагра, Пицунда, Сухум привлекают туристов не только красотой природы, но и доступностью отдыха и невысокими ценами.

В Абхазии туристов ждут теплое море, просторные пляжи, шикарная субтропическая природа, целебный воздух с ароматами сосен и кипарисов и захватывающие виды на Кавказский хребет. Все это, отметила Эльмира Ахвердиева, обеспечивает небывалый спрос на отдых в Абхазии, и в этом году многие наиболее популярные гостиницы забронированы на летний сезон еще с зимы.

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Чаще всего туристы едут в Абхазию через Сочи. От аэропорта города до границы страны всего 12 км. Расстояние от российско-абхазской границы до Гагры — 22 км (20 минут), до Пицунды — 47 км (40 минут), до Сухума — 102 км (полтора часа).

Средняя стоимость

Отель на неделю на двоих в Гагре будет стоить от 21 тыс. рублей. В столице Абхазии — Сухуме — можно остановиться вдвоем в трехзвездочном отеле на тот же срок за 23-26 тыс. рублей. Примерно в такую же сумму — от 23 тыс. рублей — обойдется отдых в Пицунде, которая славится своим микроклиматом, хвойными рощами и чистым морем.

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