Орбакайте споет в Кремле бесплатно

Певица Кристина Орбакайте бесплатно споет в Кремле в День защиты детей 1 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, Орбакайте исполнит песню своей матери Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет» на благотворительном фестивале в честь праздника.

Переговоры с Орбакайте, уточнил инсайдер, вели еще несколько месяцев назад, и сейчас удалось прийти к соглашению. Орбакайте, рассказали каналу, приняла предложение от организатора фестиваля Вячеслава Шаинского и отказалась от гонорара в 5,5 миллиона рублей.

Певица выступит на концерте предпоследней. Организаторы в беседе с журналистами добавили, что выступление певицы зависит также от ее расписания. Кроме нее на сцену должны выйти Лариса Долина, Дима Билан, Анита Цой, Валя Карнавал и Нилетто.

До этого сообщалось, что Кристина Орбакайте после концерта в Кремле хочет давать корпоративы.

Ранее адвокат Славы рассказала, что Киркоров снова «зашел не в ту дверь».