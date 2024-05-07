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Экс-советник шефа Пентагона рассказал, когда может начаться война Европы с РФ

Макгрегор: Запад должен прекратить помогать ВСУ, иначе будет война Европы с РФ

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Wikimedia Commons

Западу необходимо прекратить военную помощь Украине и попросить Киев прекратить огонь, иначе мир сталкивается с перспективой войны России и Европы. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Учитывая, что украинские войска терпят поражение и терпят крах, было бы разумно приостановить дальнейшую военную помощь и попросить Киев о прекращении огня. Невыполнение этого требования может спровоцировать войну Европы с Россией», — написал он.

По его мнению, Россия уже не желает делать вид, что США и другие члены НАТО не являются воюющими сторонами. Опосредованная война Вашингтона на Украине у порога России должна прекратиться, подчеркнул Макгрегор.

7 мая американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс заявлял, что отправка американских войск на Украину приведет к Третьей мировой войне.

Ранее политолог раскрыл последствия прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине.

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