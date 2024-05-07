ВС Израиля официально объявили о начале «точечной» операции в Рафахе

Вооруженные силы Израиля начали точечную контртеррористическую операцию на востоке города Рафах в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии ЦАХАЛ.

«Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных с целью уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха», — следует из сообщения.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела штурм КПП «Рафах» и остановила его работу. Сообщается, что войска и танки ЦАХАЛ вошли на территорию КПП с палестинской стороны, после чего через него прекратили пропуск машин с гумпомощью и пассажирами. На этом фоне МИД Иордании предупредил, что военная операция Израиля в Рафахе «предвещает катастрофические последствия».

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее глава ВОЗ заявил, что вторжение Израиля в Рафах станет гуманитарной катастрофой.