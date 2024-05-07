Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Годами на них зарабатывали»: в Госдуме пообещали проверить цирк-шапито, где сократили 15 собак

Депутат Бурматов назвал балбесами руководство цирка в Москве, сократившее 15 собак

close
100%
Дрессировщица Таисия Обручешникова

Московский цирк-шапито «Радуга» на Речном вокзале хочет убрать из репертуара номер и сократить 15 дрессированных собак. Как заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, руководство цирка обязано обеспечить «нормальное дожитие» для животных, которые участвовали в культурно-зрелищных мероприятиях. Он добавил, что направит обращения в прокуратуру для инициирования проверки учреждения.

«Цирки-шапито — незаконная форма предпринимательской деятельности. Это вопрос для внимания надзорных органов — прокуратуры, других организаций, Россельхознадзора. Мы обязательно поучаствуем в том, чтобы это внимание было максимально пристальным. Сегодня цирки — лицензируемый вид деятельности, а цирк-шапито лицензию не сможет получить, потому что ему просто негде содержать этих животных. Как правило, они находятся там в условиях абсолютно неадекватных. Но жажда наживы перевешивает для таких дельцов страх оказаться за рамками закона. У нас по закону те животные, которые использовались когда-то в культурно-зрелищных мероприятиях, обязательно должны получить нормальное дожитие, их нельзя просто выкинуть на улицу. Их пристраивают либо в реабилитационные центры, либо в вольеры в зоопарках, если это речь о диких животных. Здесь мы видим абсолютно неадекватную позицию. Я уже получил десятка полтора обращений за вчерашний день и за сегодняшнее утро по этому поводу. Мы эти обращения все направляем в прокуратуру для проведения проверок в отношении дельцов, которые устроили это непотребство», — сказал он.

Бурматов подчеркнул, что за избавление от животных предусмотрено наказание. По его словам, владельцам цирка, которые много лет зарабатывали деньги на этих собаках, нужно «оперативно исправлять поведение».

«Такое отношение к животным абсолютно недопустимо, потому что если вы — балбесы, не берите их, устраивайте шоу без участия животных, если вы не можете им обеспечить нормальные условия существования, в том числе и после выхода на цирковую пенсию. Они были у вас полноценными участниками труппы, вы годами на них зарабатывали, причем хорошие деньги. А теперь вы говорите «с глаз долой, из сердца вон». У нас избавление от животных без передачи в приюты или другому собственнику — наказуемое деяние, предусмотрены штрафы. Нарушения при обращении с животными в цирках, зоопарках также наказуемы, за это тоже предусмотрены крупные штрафы. И если с этими собаками еще что-то случится, например, их перестанут кормить, кто-то из них пострадает, то это вообще уже уголовная статья, это может быть квалифицировано как жестокое обращение с животными. В данном случае руководство этого учреждения просто выбрало не ту дверь и им нужно оперативно исправлять свое поведение — подыскать адекватные условия содержания для этих несчастных животных, которых они эксплуатировали на протяжении многих лет, и таким образом перестать нарушать законодательство в этой сфере», — заключил он.

Накануне артистка и дрессировщица цирка-шапито «Радуга» на Речном вокзале в Москве Таисия сообщила «Газете.Ru», что руководство учреждения хочет убрать из репертуара номер и сократить 15 дрессированных собак — через два месяца их могут перестать содержать. По ее словам, нескольких животных она может забрать себе, а для поиска нового дома остальным собакам ей пришлось обращаться к волонтерам. В цирке ей не объяснили, почему номера отменят.

Ранее стало известно, что каждый второй россиянин поддерживает идею цирков без животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами