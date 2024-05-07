«Годами на них зарабатывали»: в Госдуме пообещали проверить цирк-шапито, где сократили 15 собак

Московский цирк-шапито «Радуга» на Речном вокзале хочет убрать из репертуара номер и сократить 15 дрессированных собак. Как заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, руководство цирка обязано обеспечить «нормальное дожитие» для животных, которые участвовали в культурно-зрелищных мероприятиях. Он добавил, что направит обращения в прокуратуру для инициирования проверки учреждения.

«Цирки-шапито — незаконная форма предпринимательской деятельности. Это вопрос для внимания надзорных органов — прокуратуры, других организаций, Россельхознадзора. Мы обязательно поучаствуем в том, чтобы это внимание было максимально пристальным. Сегодня цирки — лицензируемый вид деятельности, а цирк-шапито лицензию не сможет получить, потому что ему просто негде содержать этих животных. Как правило, они находятся там в условиях абсолютно неадекватных. Но жажда наживы перевешивает для таких дельцов страх оказаться за рамками закона. У нас по закону те животные, которые использовались когда-то в культурно-зрелищных мероприятиях, обязательно должны получить нормальное дожитие, их нельзя просто выкинуть на улицу. Их пристраивают либо в реабилитационные центры, либо в вольеры в зоопарках, если это речь о диких животных. Здесь мы видим абсолютно неадекватную позицию. Я уже получил десятка полтора обращений за вчерашний день и за сегодняшнее утро по этому поводу. Мы эти обращения все направляем в прокуратуру для проведения проверок в отношении дельцов, которые устроили это непотребство», — сказал он.

Бурматов подчеркнул, что за избавление от животных предусмотрено наказание. По его словам, владельцам цирка, которые много лет зарабатывали деньги на этих собаках, нужно «оперативно исправлять поведение».

«Такое отношение к животным абсолютно недопустимо, потому что если вы — балбесы, не берите их, устраивайте шоу без участия животных, если вы не можете им обеспечить нормальные условия существования, в том числе и после выхода на цирковую пенсию. Они были у вас полноценными участниками труппы, вы годами на них зарабатывали, причем хорошие деньги. А теперь вы говорите «с глаз долой, из сердца вон». У нас избавление от животных без передачи в приюты или другому собственнику — наказуемое деяние, предусмотрены штрафы. Нарушения при обращении с животными в цирках, зоопарках также наказуемы, за это тоже предусмотрены крупные штрафы. И если с этими собаками еще что-то случится, например, их перестанут кормить, кто-то из них пострадает, то это вообще уже уголовная статья, это может быть квалифицировано как жестокое обращение с животными. В данном случае руководство этого учреждения просто выбрало не ту дверь и им нужно оперативно исправлять свое поведение — подыскать адекватные условия содержания для этих несчастных животных, которых они эксплуатировали на протяжении многих лет, и таким образом перестать нарушать законодательство в этой сфере», — заключил он.

Накануне артистка и дрессировщица цирка-шапито «Радуга» на Речном вокзале в Москве Таисия сообщила «Газете.Ru», что руководство учреждения хочет убрать из репертуара номер и сократить 15 дрессированных собак — через два месяца их могут перестать содержать. По ее словам, нескольких животных она может забрать себе, а для поиска нового дома остальным собакам ей пришлось обращаться к волонтерам. В цирке ей не объяснили, почему номера отменят.

Ранее стало известно, что каждый второй россиянин поддерживает идею цирков без животных.