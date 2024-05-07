В Подмосковье кошка застряла в стене жилого дома

В Каширском округе Подмосковья спасатели достали кошку из вентиляционной шахты жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

В экстренные службы обратился житель деревни Каменки, мужчина попросил спасти кошку. Домашняя любимица забралась в вентиляционное отверстие на кухне, проползла до канализационной шахты в ванной комнате и там застряла.

Мужчина не смог выманить кошку самостоятельно и позвонил в службу экстренных вызовов 112. Спасатели приняли решение доставать питомца через крышу, сделав из спасательной веревки петлю, специалисты накинули ее на кошку, осторожно вытащили животное и передали хозяину.

До этого сообщалось, что в Ленобласти спасатели вызволили кота, застрявшего в кирпичной кладке жилого дома. Жалобные крики кота услышала жительница деревни Суоранда, животное застряло в кирпичной кладке дома. Женщина пыталась сама спасти кота, но не смогла и вызывала спасателей. На помощь пришла дежурная смена пожарной части, специалисты разобрали кирпичную кладку в фундаменте дома и вызволили хвостатого пленника.

Ранее в Томске спасатели достали кота, застрявшего в ванной.