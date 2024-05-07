В Калужской области школьница переходила железную дорогу и попала под электричку

Школьница попала под электропоезд на 103-0м километре перегона между Обнинском и Балабаново. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 6 мая, на перегоне вблизи Обнинска. 14-летняя школьница переходила железнодорожные пути в неположенном месте и попала под поезд. Машинист электрички не успел отреагировать и применить экстренное торможение.

Спасти пострадавшую не удалось, возбуждено уголовно дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Высокогорском районе Татарстана 15-летний школьник попал под поезд, перебегая железнодорожные пути в неположенном месте. Ребенка обнаружил сотрудник железной дороги, он оказал пострадавшему первую помощь и вызвал медиков, до приезда врачей мальчик находился в сознании. Как ребенок оказался под колесами поезда, устанавливают следователи.

Ранее в Сургуте школьник попал под грузовой поезд и выжил.