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Стало известно, сколько россиян слушают радио

Чернышенко: еженедельная аудитория радиослушателей в России превышает 50 млн

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Еженедельно радио в России слушают свыше 50 млн человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова приводит ТАСС.

«Радиоэфир по-прежнему служит важным средством массовых коммуникаций. В стране выдано более 3,5 тыс. лицензий на радиовещание», — отметил спикер.

Чернышенко также подчеркнул, что в сфере идет активное замещение импортных технологий на российские аналоги. По его словам, в 2023-2024 годах власти поддержали более 50 значимых проектов.

7 мая в России отмечают День радио. Именно в этот день в 1895 году российский физик Александр Попов презентовал свое изобретение — первую в мире беспроводную радиосистему.

До этого рекламный рынок России установил новый исторический максимум. Его объем по итогам 2023 года впервые достиг 730 млрд рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году и составил 578 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько россияне за год потратили на музыку по подписке.

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