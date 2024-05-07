В ДНР заявили, что ВСУ перебросили в регион резервы из числа новобранцев

Украина перебросила в подконтрольные части ДНР резервные подразделения, состоящие из недавно мобилизованных военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«В Константиновку и Краматорск привезли свежие силы. На этот раз ВСУ перебросили туда совсем свежих мобилизованных, по большей части без какого-либо боевого опыта», — заявил источник агентства.

По его словам, личный состав этих подразделений отбирался «поспешно, обучение новобранцы, вероятнее всего, пройти не смогли».

До этого газета Financial Times писала, что на Украине исключили из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации пункт о разрешении солдатам Вооруженных сил страны демобилизоваться после 36 месяцев службы.

2 мая портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR), ссылаясь на украинских военных, заявлял, что мобилизованные новобранцы почти бесполезны для армии Украины.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.