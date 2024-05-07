Россиянам рассказали, что делать, если в авто залили некачественное топливо

Если в автомобиль на АЗС было залито некачественное топливо, его необходимо слить и промыть бак. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрея Борисова.

«В данном случае рекомендую вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в автосервис. Первым делом специалисты сольют некачественное топливо. Затем, чтобы удалить его остатки, необходимо провести промывку топливного бака, топливопроводов и других компонентов», — сказал эксперт.

По его словам, также следует поменять топливный фильтр и провести диагностику автомобиля. Также не следует самостоятельно пытаться устранить неисправности, возникшие из-за некачественного топлива. Обращение к квалифицированным специалистам поможет минимизировать ущерб и предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем.

До этого Андрей Борисов рассказал, что основная причина того, что в бензобаке автомобиля скапливается вода, — некачественное топливо. Вода может попасть в топливо как во время перевозки, так и при неправильной очистке резервуаров на АЗС.

Чтобы удалить воду из бензобака, необходимо обратиться на сервис для промывки топливной системы. Для профилактики можно пользоваться присадками, которые могут отделить топливо от воды, сказал Борисов.

По возможности производить заправку автомобиля надо только на проверенных и сетевых станциях, которые дорожат своей репутацией, сказал эксперт.

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