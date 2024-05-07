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В США заявили, что отправка американских войск на Украину приведет к Третьей мировой войне

Сакс: отправка войск США на Украину приведет к Третьей мировой войне

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Shannon Stapleton/Reuters

Отправка американских войск на Украину приведет к Третьей мировой войне. Об этом заявил американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс в соцсети Х, комментируя слова лидера демократов в палате представителей конгресса США Хакима Джеффриса о том, что стране, возможно, придется отправить войска на Украину в случае поражения Киева.

«Хаким Джеффрис присоединяется к фракции [президента Франции Эммануэля] Макрона, предполагая, что американским войскам, возможно, придется воевать на Украине. Сколько бы раз они ни повторяли эту идею, мы не можем допустить, чтобы она стала нормой. Это будет Третья мировая война», — написал Сакс.

Джеффрис в интервью заявлял, что США не могут позволить Украине проиграть, потому что в этом случае значительно возрастет вероятность военного вмешательства Вашингтона в конфликт.

6 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что президент США Джо Байден дал ясно понять, что он не отправит войска на Украину.

Ранее политолог раскрыл последствия прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине.

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