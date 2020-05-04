Россия ежедневно производит 470 тысяч респираторов
Россия ежедневно производит больше 470 тысяч респираторов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
«На сегодняшний день общий объем уже составляет более 470 тысяч респираторов в сутки», — сказал Мантуров.
Министр добавил, что ожидает увеличения объемов производства.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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