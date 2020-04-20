Нефть WTI завершила торги с обвалом на 300%
Майские фьючерсы на нефть марки WTI закрыли торги на уровне -$37,63 за баррель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Нью-йоркской товарной биржи.
Таким образом, упав до -$37,63 за баррель, WTI подешевела на 300%. Эта марка показала отрицательное значение впервые в истории.
В связи с распространением коронавируса, спрос на нефть падает. У производителей не хватает мощностей для хранения энергоносителей, поэтому им приходится платить покупателям, чтобы те забрали нефть.
Майский контракт на WTI истекает 21 апреля. Июньский контракт уже подешевел на $4,6 (18,3%) — до $20,03 за баррель. Ощутимая разница между майскими и июньскими ценами связана с тем, что производители не уверены, смогут ли они найти мощности для хранения нефти в мае.
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