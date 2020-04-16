Силуанов заявил, что 2,8% ВВП направлено на сглаживание последствий пандемии

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что объем бюджетных мер, направленных для борьбы с коронавирусной ифекцией COVID-19 и ее последствиями в стране составляет порядка 2,8% ВВП.

Он уточнил, что для решения данных задач задействован дополнительный финансовый ресурс, включающий в себя прямые расходы бюджета, уменьшение налоговой нагрузки, предоставление налоговых отсрочек и гарантийную поддержку «общим объемом около 2,8% ВВП».

Силуанов также отметил, что в нынешнем году на поддержку российской экономики направят средства Фонда национального благосостояния.

«При текущих ценах на нефть — $20 за баррель — направим в экономику около 2 трлн рублей», — сказал Силуанов.

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