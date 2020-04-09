Россия поддерживает увеличение числа стран для участия в стабилизации нефтерынка

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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что увеличение числа стран, которые примут участие в стабилизации рынка нефти, является оправданным решением. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы еще раз приветствуем сегодня участие наших коллег, которые ранее не участвовали в соглашении ОПЕК+», — сказал глава ведомства на заседании организации.

Он также пожелал конструктивной работы и достижения договоренностей участникам встречи. Новак подчеркнул, что итоги совещания зависят от совместных усилий.

Ранее Reuters узнал о новой нефтяной сделке между Москвой и Эр-Риядом. По данным агентства, Москве и Эр-Рияду удалось преодолеть основные разногласия в нефтяном вопросе. Мировая добыча энергоносителей может быть сокращена на 20 млн баррелей в сутки, то есть примерно на 20% от общего объема.

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