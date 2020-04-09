«Газпром нефть» запустила масштабное тестирование на COVID-19 сотрудников промпредприятий

«Газпром нефть» приступила к масштабному превентивному тестированию на коронавирус тех сотрудников, которые задействованы в непрерывном производстве на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях во всех регионах присутствия компании.

Так, на первом этапе будет протестировано более половины сотрудников 80 тысячного коллектива компании.

По результатам анализов при необходимости будут приниматься меры по изоляции и лечению, а также выявлению и тестированию всей контактной группы.

Именно превентивное тестирование называется экспертами эффективной мерой предупреждения и противодействия коронавирусу.

Кроме того, в данный момент «Газпром нефть» реализует программу «Антивирус» среди своих сотрудников, а также работников нефтесервисных и обслуживающих организаций.

Она подразумевает дезинфекцию, врачебный контроль за здоровьем работников, обеспечение предприятий средствами индивидуальной защиты.

Помимо этого вахта на удаленных объектах продлена до 90 дней, сами сотрудники перед вылетом на нефтепромыслы осматриваются врачами, а управленческий персонал работает удаленно из дома.