Рубль растет к доллару и евро на старте торгов
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Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в четверг, 9 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 74,7 рубля. При этом доллар опускался в моменте до отметки 73 руб. впервые с 13 марта.
Евро подешевел до 81,31 рубля. Чуть позднее евро опускался до 81 рубля также впервые с 13 марта.
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в ожидании видеоконференции стран ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи. Видеоконференция должна состояться 9 апреля.
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