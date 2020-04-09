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Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в четверг, 9 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 74,7 рубля. При этом доллар опускался в моменте до отметки 73 руб. впервые с 13 марта.

Евро подешевел до 81,31 рубля. Чуть позднее евро опускался до 81 рубля также впервые с 13 марта.

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в ожидании видеоконференции стран ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи. Видеоконференция должна состояться 9 апреля.

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