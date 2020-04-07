Источник: страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи нефти с мая до конца июля

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Страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи нефти как минимум с мая до конца июля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в ОПЕК+.

«Три месяца», — заявил источник.

По словам собеседника агентства, сделка может быть заключена с мая, так как поставки на апрель уже расписаны.

Другой источник, в свою очередь, заявил, что четкого срока пока не установлено, однако «это точно будет дольше, чем до июня».

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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