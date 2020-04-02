Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ
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Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Трамп заявил, что надеется на сокращение добычи нефти примерно на 10 млн баррелей со стороны РФ и Саудовской Аравии.
На пике торгов Brent выросла в цене до $36,29 за баррель.
В конце дня 1 апреля на закрытии торгов баррель Brent торговался в районе $24, российский Urals опустился практически до $10, преодолев «неокупаемый» порог для экспорта.
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