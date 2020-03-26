В японском СМИ написали о преимуществах России в нефтяной войне

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У России есть ряд преимуществ перед Саудовской Аравией в разразившейся нефтяной войне, сообщается в японском издании Нихон Кэйдзай.

По словам автора материала, падение курса рубля смягчается в первую очередь за счет наличия обширных золотовалютных резервов и значительного Фонда национального благосостояния. Во-вторых, как отмечается в статье, в бюджете Саудовской Аравии предполагаемая цена на нефть составляет около $80 за баррель, в то время как для России эта цифра меньше в два раза.

Кроме того, автор называет такое преимущество Кремля, как устойчивость граждан перед кризисными ситуациями. Поясняется, что россиянам уже удалось справиться с последствиями западных санкций, и на сегодняшний день у них пока удачно получается противостоять влиянию коронавируса.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса из-за вспышки коронавируса, а также распада сделки ОПЕК+ и обещаний Саудовской Аравии увеличить добычу до 13 млн баррелей в сутки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.