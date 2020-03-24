Патрушев назвал обстановку на продовольственном рынке РФ стабильной

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам министра, в настоящее время дефицита продукции на складах и в распределительных центрах нет.

Он также привел в пример данные Минпромторга, согласно которым в ряде российских регионов на прошлой неделе был отмечен высокий спрос на некоторые товары: крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль и сахар. В начале текущей недели тенденция пошла на спад.

Патрушев также добавил, что резких скачков по ценовой ситуации в настоящий момент не наблюдается.

Об этом он сказал на заседание Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.

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