Патрушев назвал обстановку на продовольственном рынке РФ стабильной
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам министра, в настоящее время дефицита продукции на складах и в распределительных центрах нет.
Он также привел в пример данные Минпромторга, согласно которым в ряде российских регионов на прошлой неделе был отмечен высокий спрос на некоторые товары: крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль и сахар. В начале текущей недели тенденция пошла на спад.
Патрушев также добавил, что резких скачков по ценовой ситуации в настоящий момент не наблюдается.
Об этом он сказал на заседание Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ФАС усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты
— Мантуров: в России нет дефицита продуктов