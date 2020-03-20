Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Получать пособие будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Выплаты будут начисляться на каждого ребенка и выплачиваться ежемесячно. Размер пособия составит около 5,5 тыс. рублей.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что порядок осуществления платежей по детскому пособию будет максимально упрощенным и единым для всей России.