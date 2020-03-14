Силуанов рассказал об инфляции в России в 2020 году

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что инфляция в России в 2020 году будет около целевого уровня 4%, передает РИА «Новости».

«Инфляция будет в текущем году ... варьироваться в параметрах нашего таргета, это около 4%», — сказал министр.

Он также сообщил, что дефицит бюджета страны в 2020 году при текущих котировках нефти оценивается в 0,9% ВВП. Выпадающие нефтегазовые доходы бюджета составят 2 трлн руб.

Однако, все обязательства бюджета будут выполнены и средства для этого есть, заключил министр.

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