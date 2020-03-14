НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинский центробанк.

Отмечается, что $803 млн было продано в рамках интервенций по единому курсу; $139,6 млн – на валютных аукционах; $39 млн – с выбором лучшей цены купли-продажи.

При этом операции по покупке валюты НБУ не осуществлял.

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