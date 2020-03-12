Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики РФ на фоне изменений на нефтяном рынке

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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Илья Питалев/РИА «Новости»

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию в российской экономике на фоне изменений на нефтяном рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его прогнозам, в этом году рост экономики России будет около нуля при текущем уровне цен на нефть.

При этом он считает, что средняя цена нефти в 2020 году составит около $40 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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