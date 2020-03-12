Ирак и Кувейт снизили цены на нефть

Ведущие производители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт снизили апрельские цены на нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

Ирак уменьшил стоимость барреля нефти для азиатских потребителей на $5, а Кувейт на $6.

Таким образом, уже три страны ОПЕК снизили цены на энергоносители после срыва сделки. Решение принято на фоне ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией.

Сделка ОПЕК+ была разорвана 6 марта, потому что Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о дальнейших действиях. Россия настаивала на сохранении прежних условий, а Саудовская Аравия хотела сократить добычу нефти из-за коронавируса. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.