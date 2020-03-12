Три страны ОПЕК+ снизили цены на нефть

Являющиеся одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт снизили апрельские цены на нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ирак снизил цену барреля нефти сорта Basrah Light на $5, а Кувейт — на $6 за баррель.

Отмечается, что при этом государственная компания Ирака State Oil Marketing Organization (SOMO) собирается нарастить экспорт в следующем месяце.

До этого на аналогичную сумму снизила стоимость поставок нефти в страны Восточной и Юго-Восточной Азии компания Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Сделка ОПЕК+ была разорвана 6 марта, потому что Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о дальнейших действиях. Россия настаивала на сохранении прежних условий, а Саудовская Аравия хотела сократить добычу нефти из-за коронавируса. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.