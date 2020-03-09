Московская биржа рассказала о принятии мер на фоне ситуации на рынке

Московская биржа распространила сообщение о введении мер на фоне текущей ценовой динамики и волатильности на рынках. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так планируется расширенные границы ценовых коридоров для всех наиболее ликвидных активов, а именно валюты, товаров, производных на индексы, ликвидных акций, с момента начала торгов во вторник, 10 марта. Значения этих границ также будут определены утром в соответствии со ситуацией на начало торговой сессии.

Кроме того, длительность процедуры установления ценовых коридоров также будет расширена до 15 минут в ходе проведения торгов.

«В связи с повышенной волатильностью с 10 марта 2020 года будут повышены ставки обеспечения по ряду инструментов», — говорится в сообщении.

Также Биржа рассказала о применении механизма дискретного аукциона при резких колебаниях стоимости ценных бумаг.

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