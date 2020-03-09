Торги прерваны в Сан-Паулу из-за обвала биржи на более 10%

В Сан-Паулу биржа B3 прервала торги на фоне обвала на более 10%. Об этом сообщается на сайте площадки.

Так на открытии торгов основной индекс Ibovespa потерял 10,02%. Спустя 30 минут он опустился до отметки 88178 пунктов, после чего был объявлен перерыв сессии.

Наибольшее падение зафиксировано у ценных бумаги государственной нефтегазовой компании Бразилии Petrobras; они потеряли четверть своей стоимости, -24,8% - обыкновенные акции и -24,18% - привилегированные.

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