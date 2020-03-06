В РФ создали комиссию по повышению устойчивости экономики из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать правительственную комиссию по повышению устойчивости экономики страны в связи с распространением коронавируса в мире. Об этом говорится на сайте кабмина.

Комиссия займется координацией деятельности органов исполнительной власти, а также их коммуникации с организациями научной, общественной направленности и с предпринимательским сообществом. Работа комиссии будет направлена на повышение устойчивого развития финансового сектора и отдельная отраслей российской экономики.

«В том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции», — добавляется в документе.

Распоряжение датировано 5 марта. Главой правительственной комиссии назначен первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов.

Накануне в Москве объявлен режим повышенной готовности для профилактики коронавируса.

В России диагностированы семь случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 97,2 тыс. человек, при этом вылечились — 54 965, скончались — 3 327.

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