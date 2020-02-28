Тимошенко обвинила действующую власть в спланированном уничтожении Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала правящую власть на Украине из-за падения промышленности в стране. Об этом сообщает телеканал «НАШ».

Она отметила, что производство упало на 20,4% после смены власти в стране.

Политик заявила, что руководство страны должно было разобраться в причинах обвала, однако не сделало это. Тимошенко считает, власти не планируют решать эту проблему.

По ее мнению, причина падения промышленности заключается в низкой монетизации экономики.

«Нашу экономику сознательно, планово и профессионально оставили без денег. Это сознательная, спланированная политика уничтожения нашей страны», — заявила она.

Тимошенко добавила, что исполнителем такой политики является Нацбанк Украины, который находится под внешним управлением.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тупой и еще тупее? Тимошенко отчитала Порошенко