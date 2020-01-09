В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

В Роструде сообщили, что в 2020 году россиян ожидает восемь коротких рабочих недель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные», — сообщили в ведомстве.

Так, короткие рабочие недели будут в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

После двухдневной рабочей неделе я январе после новогодних праздников следующая ожидается в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Россияне будут трудиться с 25 по 28 февраля.

Кроме того, короткие рабочие недели будут из-за празднования Международного женского дня, Дня весны и труда, Дня Победы, Дня России, и Дня народного единства.