В Болгарии рассказали, когда будут готовы принимать газ из «Турецкого потока»

Исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов заявил, что болгарская сторона готова обеспечить с начала года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода «Турецкий поток». Об этом пишет газета «24 часа».

Он отметил, что 30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, соединивший «Турецкий поток» и газопровод «Балканский поток». На этой неделе начнется его заполнение газом.

По словам Малинова, болгарская сторона будет готова к 15 декабря, а турецкая — к 20 декабря.

Он также сказал, что прокладка труб до границы с Сербией на участке газопровода «Балканский поток» протяженностью 308 километров будет окончена к 31 мая. Затем по нему смогут осуществлять поставки газа в объеме 8,75 млн кубометров газа в день. До этого момента он будет проходить через территорию Болгарии по имеющейся газотранспортной сети.

Уточняется, что «Балканский поток» через территорию Болгарии протяженностью 484 километра планируют завершить до конца 2020 года.

До этого премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова российского президента Владимира Путина о том, что страна задерживает строительство ветки газопровода «Турецкий поток».