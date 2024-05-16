Каждый третий москвич сталкивался с обманом при покупках на маркетплейсах

Треть москвичей (30%) сталкивались с обманом при покупке товаров на популярных маркетплейсах. При этом половина опрошенных (48%) довольна работой интернет-магазинов, еще 40% оценивают их работу удовлетворительно, 5% считают ее плохой. Это показал опрос ADG group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый десятый москвич (11%) тратит на покупки онлайн до 1000 рублей в месяц, треть (29%) — от 1000 до 5000 рублей, четверть (27%) — больше 5000 рублей, каждый пятый респондент (21%) — больше 10 000 рублей. Каждый десятый (8%) участник опроса сказал, что тратит не менее 50 000 рублей в месяц на покупку товаров в сети. Еще 4% опрошенных заявили, что размер их ежемесячного бюджета на онлайн-шопинг превышает 100 000 рублей.

Москвичи чаще покупают в сети одежду и обувь (80% опрошенных заказывают онлайн против 72% офлайн), товары для детей (51% онлайн / 38% офлайн), книги (46% онлайн / 22% офлайн), электронику (44% онлайн / 38% офлайн) и зоотовары (27% онлайн / 18% офлайн).

При этом большинство москвичей к числу преимуществ традиционной розницы по сравнению с маркетплейсами относят возможность проверить качество товара (73% опрошенных), отсутствие необходимости ждать доставку (55%), простоту процедуры возврата покупок по сравнению с заказами онлайн (27%), отсутствие риска нарваться на мошенников (26%). Еще 58% респондентов сказали, что ходят в торговые центры не только за покупками, но и за досугом.

Почти треть москвичей (28%) каждый день проводят в сети от трех до четырех часов, четверть опрошенных (25%) — более пяти часов, 16% — от часа до двух, 11% — больше десяти часов, 10% — свыше семи часов в день. Только каждый десятый москвич (9%) тратит на пребывание во всемирной паутине меньше часа в день.

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