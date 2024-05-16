Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО сбили пять ракет ATACMS над Крымом

Минобороны: средства ПВО уничтожили пять ракет ATACMS над Крымом

close
100%
Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Крымом американские ракеты ATACMS. Об этом сообщает Telegram-канал министерства обороны Российской Федерации.

По официальной информации, около 23:00 мск 15 мая была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS осуществить атаку объектов, находящихся на российской территории.

Дежурные средства ПВО уничтожили в воздушном пространстве Крыма пять ракет ATACMS.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО сбили несколько целей.

Утром 15 мая Минобороны РФ сообщило, что накануне ночью средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Крымского полуострова десять дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее в Германии рассказали об уязвимости ракет ATACMS.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами