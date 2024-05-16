Средства ПВО сбили пять ракет ATACMS над Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Крымом американские ракеты ATACMS. Об этом сообщает Telegram-канал министерства обороны Российской Федерации.

По официальной информации, около 23:00 мск 15 мая была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS осуществить атаку объектов, находящихся на российской территории.

Дежурные средства ПВО уничтожили в воздушном пространстве Крыма пять ракет ATACMS.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО сбили несколько целей.

Утром 15 мая Минобороны РФ сообщило, что накануне ночью средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Крымского полуострова десять дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее в Германии рассказали об уязвимости ракет ATACMS.