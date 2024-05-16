Путин в Китае передвигается на «Аурусе»

По прибытии в Пекин президент Российской Федерации Владимир Путин покинул аэропорт на автомобиле «Аурус» в сопровождении кортежа. Об этом пишет ТАСС.

Прибыв в Китай с государственным визитом около 23:20 по московскому времени 15 мая (местное время — 04:20 16 мая), Путин был встречен представителями китайской стороны и российской дипломатической миссии.

Президент РФ прошел по красной дорожке вдоль роты почетного караула и сел в отечественный президентский лимузин «Аурус».

Государственный визит Путина в Китай, первый после инаугурации, продлится 16-17 мая.

На церемонии инаугурации Путина 7 мая была представлена обновленная версия российского представительского автомобиля «Аурус Сенат». Были изменены передняя часть машины: оптика, решетка, бампер, капот, крылья. Модернизирован не только внешний вид, но и внутреннее наполнение.

Впервые Путин совершил поездку на «Аурусе» на предыдущей инаугурации в 2018 году. С тех пор президент постоянно пользуется отечественным лимузином.

До этого канцлер Федеративной Республики Германия Шольц заявил, что в их стране будут внимательно следить за визитом Путина в Китай. Часть делегации, сопровождающей Путина, включая Орешкина и Шугаева, уже вылетела в Китай.

Ранее СМИ писали, что на Западе связали визит Путина в Китай с противодействием гегемонии США.