Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин в Китае передвигается на «Аурусе»

Путин передвигается на автомобиле «Аурус» по Пекину

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

По прибытии в Пекин президент Российской Федерации Владимир Путин покинул аэропорт на автомобиле «Аурус» в сопровождении кортежа. Об этом пишет ТАСС.

Прибыв в Китай с государственным визитом около 23:20 по московскому времени 15 мая (местное время — 04:20 16 мая), Путин был встречен представителями китайской стороны и российской дипломатической миссии.

Президент РФ прошел по красной дорожке вдоль роты почетного караула и сел в отечественный президентский лимузин «Аурус».

Государственный визит Путина в Китай, первый после инаугурации, продлится 16-17 мая.

На церемонии инаугурации Путина 7 мая была представлена обновленная версия российского представительского автомобиля «Аурус Сенат». Были изменены передняя часть машины: оптика, решетка, бампер, капот, крылья. Модернизирован не только внешний вид, но и внутреннее наполнение.

Впервые Путин совершил поездку на «Аурусе» на предыдущей инаугурации в 2018 году. С тех пор президент постоянно пользуется отечественным лимузином.

До этого канцлер Федеративной Республики Германия Шольц заявил, что в их стране будут внимательно следить за визитом Путина в Китай. Часть делегации, сопровождающей Путина, включая Орешкина и Шугаева, уже вылетела в Китай.

Ранее СМИ писали, что на Западе связали визит Путина в Китай с противодействием гегемонии США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами