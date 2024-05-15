«Рисовать можно и красками, и куском угля». Как развить творческое мышление у детей

Некоторые родители считают, что творческим ребенок может только родиться, а развитие креативного мышления ни к чему не приведет. Почему это мнение ошибочно, как оценивать творческий потенциал детей и какими способами его можно раскрыть, «Газете.Ru» рассказал Михаил Левин, преподаватель в сфере искусств, директор программ высшего образования Universal University.

Врожденный дар или навык?

В контексте детского развития следует говорить не о наличии или отсутствии врожденного таланта, а о некоторой предрасположенности. Творческое начало есть в каждом, и здесь ведущую роль играет даже не генетика, как многие считают, а вклад родителей и семьи на ранних стадиях развития. Важно, в какой среде растет и воспитывается ребенок, что он видит, читает, куда ходит. У него может появиться навык, но это не дар свыше, а влияние окружения.

Модное сейчас понятие насмотренности — это не только про зрительное восприятие. Это еще и развитие критического мышления, анализа и рефлексии. Через формирование собственного мнения ребенок приходит к видению себя в творческой деятельности.

В креативных сферах поощряют яркую индивидуальность, но также ценят конкретные навыки — например, организованность и системность.

Возьмем профессию архитектора. Она подразумевает аналитический склад ума, чувство пространства и эмпатию к окружающей среде. Вместе с этим необходимо знать множество инженерных дисциплин и архитектурных стилей. Другой пример — создатель компьютерных игр. Это художник, носитель тонкого эстетического чувства, который отчасти ИТ-специалист, умеющий работать в команде.

Отделить дар от навыка нельзя — это всегда синтез. Помочь ребенку найти наилучшее для него сочетание — одна из главных задач родителей.

Как оценить творческий потенциал ребенка

Есть дети, которые рождаются, например, с абсолютным музыкальным слухом. Многие имеют склонность к чувственному восприятию музыки — после некоторого обучения они способны в голове проигрывать мелодию, читая нотный лист. Это пока еще не талант, но уже склонность.

Бывает, что ребенок особенно тонко чувствует цвета и их гармоничные сочетания. Там, где другой разглядит только мешанину, этот увидит композицию и интуитивно найдет способ ее улучшить. Это тоже склонность, которую надо поймать и развить. Тот же принцип применим и к «врожденному» пониманию цифровых технологий: на самом деле, оно обусловлено ранним знакомством с гаджетами, интересом к комбинаторике и алгоритмическому решению задач.

Родители часто не знают, в чем ребенок проявит себя наилучшим образом.

Единственный способ помочь ему найти точку приложения своих творческих сил — открыть максимально широкие горизонты, дать возможность попробовать все, к чему есть спонтанное любопытство.

Это не значит слепо соглашаться с любыми прихотями. Стоит поощрять поиск, в котором человек обретает соответствующее его ожиданиям место в мире. Шаг за шагом этот процесс наверняка приведет к тому, что ребенок утвердится в собственном предназначении и раскроет максимальный потенциал.

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Как развивать креативное мышление у детей

Первая и самая важная часть развития творческого мышления приходится на раннее детство. В это время необходимо как можно сильнее обогатить мир малыша: позволить ему видеть, трогать, пробовать на вкус. Важно дать ребенку самостоятельность и не ограничивать выбор. При этом надо объяснить, что одну и ту же задачу можно решить разными способами.

Представим, что ребенок склонен к визуализации. В этом случае стоит показать ему, что рисовать можно и красками, и куском угля, и складывая образы из кусочков бумаги или ткани. Это будет одновременно способствовать и расширению кругозора, и развитию фантазии, и пониманию материальной природы мира. Дайте ребенку больше пространства и вариативности — не запрещайте эксперименты, а предлагайте возможности.

В школьном возрасте не избежать строгих ограничений. Однако развитие кругозора можно продолжать в режиме внеклассных занятий, отталкиваясь от текущих интересов ребенка. Они будут меняться, но это поиск, которому не следует препятствовать.

Сколько среди нас выпускников музыкальной школы, которые после выпускных экзаменов больше ни разу не подошли к инструменту? За эти пять или семь лет ребенок мог попробовать себя в десятках творческих направлений.

Ближе к поступлению в университет или уже в студенчестве человек обычно понимает, как с годами растет «цена» его решений. В этот период интересы становятся более глубокими. Роль родителей заключается в том, чтобы показать почти взрослому ребенку обратную сторону его увлечения — без жестких запретов дать заглянуть за кулисы той или иной профессии.

Когда человек погружается в творческую среду, общается с единомышленниками, встречается с реальными задачами и вызовами, он формирует взрослый, зрелый взгляд на предмет своего интереса. Все это также создает почву для анализа конкретной ролевой модели. Оценить карьерный потенциал помогают доступные студентам стажировки, живые проекты, брифы от индустрии. Критический подход родителей в это время может привести к непредсказуемым последствиям, наиболее безобидный из которых — потерянные годы.

Зачем нужна способность к творчеству

Допустим, родители осознали важность креативного начала и предоставили ребенку нужную среду для всестороннего развития. В процессе учебы в вузе уже взрослый по сути человек определяется с приоритетами и даже карьерным треком. В этом его направляют опытные наставники и сверстники-единомышленники: с их поддержкой он совершенствуется самостоятельно и постепенно отказывается от помощи извне. Раннее становление таланта уже позволяет такому студенту конкурировать с ровесниками на сильных позициях.

В современном мире становится все больше креативных профессий. Даже те, которые прежде считались приземленными, обогащаются творческими трендами, нуждаются в притоке свежей крови и новых идей.

Сейчас в России только официально признаны креативными 16 максимально разнообразных индустрий: искусство, дизайн, мода, компьютерная графика, анимация, разработка компьютерных игр, информационные технологии, архитектура и урбанистика, кино, ТВ, новые медиа, музыка и саунд-дизайн, маркетинг и коммуникации, издательское дело, журналистика и образование.

А ведь этот список далеко не полон. И в каждом из направлений для молодого человека, который гармонично развивался с детства, открываются самые широкие перспективы.