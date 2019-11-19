«Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома»

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Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.

По словам Витеренко, скидка в 25%, которую предлагает «Газпром» при условии отказа от взаимных требований, окупится за 28 лет. Он добавил, что для Киева «нет никакого смысла» так долго ждать ради выгоды, которую он сможет получить уже в следующем году.

Ранее стало известно о решении Стокгольмского суда, по которому «Газпром» должен «Нафтогазу» вернуть $2,6 млрд с процентами за недостаточный объем транзита газа.

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