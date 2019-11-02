Россия и ЕС обсуждают разрешение торговых споров в рамках ВТО

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и Евросоюз обсуждают заключение соглашения о разрешении взаимных торговых споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас, как вы знаете, в ВТО очень большая проблема с апелляционным органом – будет заморожена возможность назначить туда арбитров», — объяснил он.

Министр добавил, что некоторые страны ведут двусторонние переговоры, в том числе и Россия.

По его словам, цель переговоров, это подписание двусторонних соглашений, которые будут позволять работать эффективно на площадке ВТО.

Орешкин не стал уточнять, какие страны еще участвуют в переговорах.

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