Россия и ЕС обсуждают разрешение торговых споров в рамках ВТО
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Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и Евросоюз обсуждают заключение соглашения о разрешении взаимных торговых споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сейчас, как вы знаете, в ВТО очень большая проблема с апелляционным органом – будет заморожена возможность назначить туда арбитров», — объяснил он.
Министр добавил, что некоторые страны ведут двусторонние переговоры, в том числе и Россия.
По его словам, цель переговоров, это подписание двусторонних соглашений, которые будут позволять работать эффективно на площадке ВТО.
Орешкин не стал уточнять, какие страны еще участвуют в переговорах.
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