В Петербурге проводятся обыски по делу о хищении денег на «Газпром Арену»

В Санкт-Петербурге идут обыски по уголовному делу о хищении средств, выделенных на оснащение стадиона «Газпром Арена» средствами безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации, полученной от источника, компания-поставщик подозревается в финансовых махинациях. Сотрудники СК совместно с экономической полицией проводят обыски.

В настоящее время официального подтверждения сведений о возбуждении дела не поступало.

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